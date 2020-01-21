Ankara'da Mogan Gölü kısmen buz tuttu - Son Dakika

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü, soğuk hava ile birlikte kısmen buz tuttu.Gölbaşı'nda kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde eksi 10 derece olarak ölçüldü. 'Ankara'nın denizi' olarak adlandırılan Mogan Gölü'nün bazı kısımları, soğuk hava ile birlikte buz tuttu. Gölün kıyı kesimleri tamamen buz tabakasıyla kaplandı. Vatandaşlar, kısmen buz tutan gölün çevresinde yürüyerek, fotoğraf çektirdi. Ayrıca, ağır kış şartları altında yiyecek bulmakta zorlanan karabatak kuşlarını ekmek atarak beslediler. Öte yandan belediye görevlileri, vatandaşları göle girmemeleri konusunda uyarırken, göl kenarına da bu konuda uyarı tabelası astı.