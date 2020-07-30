Ankara'da Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Mogan Gölü çevresinde bugün öğle saatlerinde devriye atan güvenlik görevlileri, suda kadın cesedi görüp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan, vücudunda yara ve darp izi bulunmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için araştırma başlatıldı.