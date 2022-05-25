Ankara'da motorlu bisikleti çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Ankara'da motorlu bisikleti çalan hırsız kamerada

25.05.2022 23:16
Ankara'da motorlu bisikleti çalan hırsız kamerada

Ankara'nın Sincan ilçesinde gece yarısı otoparkta bulunan motorlu bisikleti çalan hırsız kameralar tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde gece yarısı otoparkta bulunan motorlu bisikleti çalan hırsız kameralar tarafından görüntülendi.

Olay Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Yaşama Sevinci sokak da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece 02.20 sıralarında bir binanın otoparkında bulunan Fatih Karaman'a ait 06 BEZ 111 plakalı motorlu bisikleti çalmaya gelen hırsız önce fark edildiğini düşünerek olay yerinden kaçtı. İlerleyen saatlerde kapüşonlu montunu değiştirerek tekrar motorlu bisiklet başına gelen hırsız motorlu bisikletin bağlı bulunduğu zinciri kırarak çaldığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da motorlu bisikleti çalan hırsız kamerada - Son Dakika


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