Ankara'da motosikletli kapkaç şüphelileri yakalandı - Son Dakika

ANKARA'da 3 günde motosiklet hırsızlığı, kapkaç ve yankesicilik olmak üzere 10 ayrı suça karışan 4 çocuk, polisin çalışmasıyla yakalandı. Suça sürüklenen çocukların, motosikletle kaldırımda yanından geçtikleri kadının çantasını 'kapkaç' yöntemiyle almaları güvenlik kamerasına yansıdı.
Yenimahalle ilçesinde 14-17 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 5 motosiklet hırsızlığı, 3 kapkaç ve 1 yankesicilik olayıyla ilgili Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemede şüphelilerin suça sürüklenen K.C. (17), S.Y. (14), Ö.Y. (14) ve S.K. (10) olduğu belirlendi. Suça sürüklenen çocuklar, Batı Merkezi Metro Durağı Köprüsü altında tespit edilerek, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheli çocukların, 1020 lira para, bir cep telefonu ve bir EGO kartı çaldıkları belirlendi. Çaldıkları eşyaları polis teslim eden çocukların üzerinde yapılan aramada 2,45 gram eroine de el konuldu.