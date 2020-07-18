Ankara'da motosikletli kapkaç şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Ankara'da motosikletli kapkaç şüphelileri yakalandı

ANKARA'da 3 günde motosiklet hırsızlığı, kapkaç ve yankesicilik olmak üzere 10 ayrı suça karışan 4 çocuk, polisin çalışmasıyla yakalandı.

ANKARA'da 3 günde motosiklet hırsızlığı, kapkaç ve yankesicilik olmak üzere 10 ayrı suça karışan 4 çocuk, polisin çalışmasıyla yakalandı. Suça sürüklenen çocukların, motosikletle kaldırımda yanından geçtikleri kadının çantasını 'kapkaç' yöntemiyle almaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenimahalle ilçesinde 14-17 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 5 motosiklet hırsızlığı, 3 kapkaç ve 1 yankesicilik olayıyla ilgili Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bu kapsamda olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemede şüphelilerin suça sürüklenen K.C. (17), S.Y. (14), Ö.Y. (14) ve S.K. (10) olduğu belirlendi. Suça sürüklenen çocuklar, Batı Merkezi Metro Durağı Köprüsü altında tespit edilerek, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Suçlarını itiraf eden şüpheli çocukların, 1020 lira para, bir cep telefonu ve bir EGO kartı çaldıkları belirlendi. Çaldıkları eşyaları polis teslim eden çocukların üzerinde yapılan aramada 2,45 gram eroine de el konuldu.

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Öte yandan şüpheli çocuklardan 3'ünün, motosikletle yanından geçtikleri bir kadının çantasının 'kapkaç' yöntemiyle alıp kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletle kaldırıma çıkan şüphelilerden arkada oturanın, kadının kolundaki çantayı alması ve motosikletle yola devam etmeleri yer aldı.

Suça sürüklenen çocuklardan S.Y'nin 19 motosiklet hırsızlığı, 9 bisiklet hırsızlığı, 8 oto hırsızlığı, 2 mala zarar verme, 2 yağma, K.C'nin 8 motosiklet hırsızlığı, 5 otodan hırsızlık, 2 yağma, 1 kasten yaralama, Ö.Y'nin 2 açıktan hırsızlık, 2 bisiklet hırsızlığı, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 suç uydurma, S.K'nın 1 motosiklet hırsızlığı, 1 konut dokunulmazlığı ihlali, 1 taksirli yaralamadan haklarında suç kaydığı bulunduğu belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Yenimahalle, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:36 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da motosikletli kapkaç şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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