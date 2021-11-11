Ankara'da mRNA aşısında 18 yaş üstüne 'hatırlatma dozu' uygulaması başladı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde 2 doz mRNA aşısı olan ve üzerinden 6 ay geçen 18 yaş ve üstü kişilere hatırlatma dozu yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2 doz mRNA aşısı olan ve üzerinden 6 ay geçen 18 yaş ve üstü kişilerin bugünden itibaren hatırlatma dozu olabileceğini açıkladı. Koca'nın açıklamasının ardından bu kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusu almaya başladı. Sabah saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi'ne gelenlere hatırlatma dozu aşısı uygulandı.

'HİÇ SIRA BEKLEMEDEN AŞIMI YAPTIRDIM'

Aşı yaptıran Atilla Ağ (44), Dün gece Bakanımızın 3'üncü dozun açılmasını söylemesiyle hemen sistemden randevumu aldım. Bugün geldim ve hiç sıra beklemeden kolaylıkla aşımı yaptırdım. Sağlık çalışanları ve Bakanımıza bu hizmetleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün vatandaşlarımızın aşı, mesafe, hijyen kuralları konusunda duyarlı olmasını istiyorum dedi.

Sağlık çalışanı Samet Karpuz (25) ise hatırlatma dozunu yaptırdığını belirterek, Toplumun iyiliği için herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Herkes aşı olursa işler normale döner. Herkesin aşı olmasıyla bu salgından kurtulacağız diye konuştu.