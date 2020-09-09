Ankara'da müdürdü, köyüne dönüp hayvan yetiştiricisi oldu - Son Dakika

ANKARA'da 3 restoranın müdürü olan Recep Korkmaz (43), işinden istifa edip, memleketi Karabük'te kurduğu çiftliğinde koyun yetiştirmeye başladı. Recep Korkmaz üretmenin güzel olduğunu, büyük şehirlerde asgari ücretle çalışanların, köylerine dönerek çiftçilik yapmalarını önerdi.

Ankara'da 3 restoranın müdürü olan, 3 çocuk babası Recep Korkmaz, hayvancılıkla uğraşmaya karar verdi. Korkmaz, 2018 yılında 10 bin lira maaş aldığı işinden istifa edip, memleketi Karabük'ün Eskipazar ilçesinde koyun yetiştiriciliğine başladı.