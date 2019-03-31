Ankara'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Yaralı
21 dakika önce
Ankara'nın Haymana ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Ankara
'nın Haymana
ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. 12 Eylül
İlkokulu'nda oy verme sırasında karşılaşan Çaldağ
Mahallesi Muhtar adayı Hacı Ali Akçıl ile bir grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kasığından bıçakla yaralanan Akçıl, ambulansla kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi
'nde tedavi altana alındı.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA
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