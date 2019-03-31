Son Dakika Haberleri: Ankara'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Yaralı

Ankara'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Yaralı

21 dakika önce

Ankara'nın Haymana ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Ankara'da Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Yaralı, System.String[]
Ankara'nın Haymana ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

12 Eylül İlkokulu'nda oy verme sırasında karşılaşan Çaldağ Mahallesi Muhtar adayı Hacı Ali Akçıl ile bir grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kasığından bıçakla yaralanan Akçıl, ambulansla kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi altana alındı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Haymana, Ankara, Güncel
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