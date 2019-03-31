Ankara'da Muhtarlık Seçimi Kavgası
38 dakika önce
Başkentte aynı aileden iki muhtar adayı arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.
Başkentte aynı aileden iki muhtar adayı arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Keçiören
ilçesi Ufuktepe İlkokulu önünde karşılaşan aynı aileden muhtar adayları Abdullah Ergül ile Dilek Sarikılıç arasında seçim nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgaya karışan 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, fenalık geçiren bir kişiye, 112 sağlık ekiplerince müdahale edildi. Okul önünde güvenlik ekipleri tarafından önlem alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:48 Kaynak: AA
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