Son Dakika Haberleri: Ankara'da Muhtarlık Seçimi Kavgası

Ankara'da Muhtarlık Seçimi Kavgası

38 dakika önce

Başkentte aynı aileden iki muhtar adayı arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Muhtarlık Seçimi Kavgası, System.String[]
Başkentte aynı aileden iki muhtar adayı arasında çıkan kavgaya karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ufuktepe İlkokulu önünde karşılaşan aynı aileden muhtar adayları Abdullah Ergül ile Dilek Sarikılıç arasında seçim nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgaya karışan 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, fenalık geçiren bir kişiye, 112 sağlık ekiplerince müdahale edildi. Okul önünde güvenlik ekipleri tarafından önlem alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:48 Kaynak: AA

Keçiören, Güncel
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