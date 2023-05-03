Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında olay çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan yaralanarak hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. 3'ü tutuklu toplam 5 sanığın, Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Dünkü duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile Onur Şener'in annesi Leyla ve babası Erhan ve ablası Pınar Şener katıldı.

"GÖZ BEBEKLERİNDEN BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİĞİNİ ANLADIM"

Bacanağıyla birlikte olayın olduğu mekana gittiğini aktaran tanık B.Ö., maktul Onur Şener'in programı bittiğini duyurduğunu söyledi. Şener'in arkadaşlarının mekana geleceğini belirttiğini söyleyen tanık, "Onur Şener, 'Arkadaşlarım dışındaki erkekler burayı terk etsin' dedi. Masadan kalktık, çıkışa doğru gittik. O sırada Onur Şener, karaoke yapmaya başladı. Mekandan herkes çıkmaya başladıktan sonra lavaboya girdim. Çıktığımda mekan boşalmıştı, mekandan dışarı çıktığımda sırtı kan olan bir erkek vardı. O adamın yanında da ayakta duran sarışın bir kadın vardı. Onur Şener'e bir baktım boğazı çok kanıyor, düz yatırmaya çalışıp solunum yolu açmayı düşündüm ama ekipman yoktu. Yüzünü çevirdiğimde o kişinin Onur Şener olduğunu anladım. Doktor olma sebebimle göz bebeklerinden beyin ölümünün gerçekleştiğini anladım" şeklinde beyanda bulundu.

"ONUR ŞENER'İN BOYNU KANIYORDU, BİR ANDA ÖNÜME DÜŞTÜ"

Tanıklardan R.T., ilk ifadesinde gördüğü her şeyi anlattığını belirtti. Bir çığlık duyduğunu aktaran tanık R.T., "Onur Şener, ayaktaydı. Boynu kanıyordu, bir anda önüme yere düştü. Olay anını görmedim. Yerde oturan biri vardı, eli kanıyordu. Boynuna tampon yaptım. Kimse yanında yoktu" dedi.

AVUKAT CÜBBELİ BİR KİŞİ, TUTUKSUZ SANIĞA SU ŞİŞESİ FIRLATTI

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi. Salondaki izleyicilerin dışarı çıkmaya başladığı sırada, seyircilerin arasında bulunan avukat cübbesi giyen bir kişi, tutuksuz sanıklardan Gözde G.'ye elinde bulunan su dolu pet şişeyi fırlattı. Bunun üzerine kapının önünde sanık yakınları ve avukat cübbesi giyen kişi arasında arbede yaşandı. Aynı kişi, tutuklu sanıklardan Ali Gündüz'ün yakınlarından birine daha saldırdı. Duruşma salonunun bulunduğu kata gelen çevik kuvvet polisleri kalabalığı dağıttı.

TUTUKLU SANIK: ONUR ŞENER'E EN UFAK BİR ZARAR VERMEDİM

Şener ailesinden sonra söz isteyen tutuklu sanık Semih Soyalp, kendisinin suçsuz olduğunu aktardı. Maktul Onur Şener'e zarar vermediğini iddia eden Soyalp, "Ben Onur Şener'e en ufak bir zarar vermedim. Araya girmediler diyorlar, ayırmadılar diyorlar. İlker'in bardağı vuracağını nereden bilebilirdim? Araya girdim, ayırmak istedim ancak başaramadım" dedi.

Sanıkları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Müzisyen Onur Şener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.