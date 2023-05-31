İstek parça kavgasında öldürülen müzisyen Onur Şener'in katillerinin müebbeti istendi - Son Dakika
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İstek parça kavgasında öldürülen müzisyen Onur Şener'in katillerinin müebbeti istendi

31.05.2023 15:54

Ankara'da bir eğlence mekanında çıkan istek şarkı tartışmasında kırık cam bardakla boynundan yaralanan müzisyen Onur Şener yaşamını yitirmişti. Şener'in ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, 3 sanık hakkında ise beraat talep etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in kırık cam bardakla boynundan aldığı yara sonucu ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

OLAY GECESİ ANLATILDI

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı. Tanık beyanlarının ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi. Savcı, sanıkların 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gittiğini, Şener'in programının ardından tekrar sahneye gelerek karaoke şeklinde şarkı söylediği sırada tartışma yaşandığını belirtti.

CAM BARDAKLA BOYNUNDAN YARALANDI

Bunun üzerine sanıkların bardaklarıyla dışarı çıktığını aktaran savcı, Karataş ile Gündüz'ün ellerindeki bardaklarla Şener'e vurduklarını, kırık cam bardakla boynundan yaralanan Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in ölümüne ilişkin davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı

2 KİŞİNİN MÜEBBETİ İSTENDİ

Savcı, Karataş ile Gündüz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in beraatlerini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek, davayı 5 Temmuz'a erteledi.

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İstek parça kavgasında öldürülen müzisyen Onur Şener'in katillerinin müebbeti istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstek parça kavgasında öldürülen müzisyen Onur Şener'in katillerinin müebbeti istendi - Son Dakika
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