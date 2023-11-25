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Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında cezalar onandı - Son Dakika

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında cezalar onandı

Ankara'da bir eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener'in öldürülmesiyle ilgili davada, İstinaf Mahkemesi tarafından verilen cezalar onandı. İlker Karakaş'a 25 yıl, Ali Gündüz'e ise 12 yıl hapis cezası verildi. Semih Soyalp'e ise 10 yıl hapis cezası verildi. Gözde Gündüz ve Jale Erbek'in beraat kararları ise onandı.

Ankara\'da müzisyen Onur Şener\'in öldürülmesi davasında cezalar onandı
25.11.2023 - 00:11,  Güncelleme: 01:30
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Ankara'da bir eğlence mekanında çıkan tartışmada, müzisyen Onur Şener'in (45) kırık cam bardakla boynundan yaralanarak hayatını kaybetmesine ilişkin 5 sanığın İstinaf Mahkemesinde yargılandığı davada, yerel mahkemece İlker Karakaş'a verilen 25 yıl ceza onandı. Aynı cezaya çarptırılan Ali Gündüz için indirip yapılarak 12 yıl hapis cezası verilirken, delil yetersizliğinden beraat kararı verilen Semih Soyalp'e verilen hüküm kaldırılarak, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararları da hukuka uygun bulundu.

İSTEK ŞARKIYI ÇALMADI DİYE ÖLDÜRÜLDÜ

Müzisyen Onur Şener, geçen yıl 2 Ekim'de, Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk gözaltına alındı. İlker Karakaş (35), Semih Soyalp ve Ali Gündüz tutuklanırken, Gözde Gündüz ile Jale Erberk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da müzisyenin ölümüne ilişkin davada cezalar onaylandı

MÜEBBET HAPİS, 25'ER YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza takdir indirimi uygulanarak her iki sanık için de 25'er yıla düşürüldü. Tutuklu sanık Semih Soyalp, tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz'ün ise delil yetersizliğinden beraat etti.

TUTUKSUZ SANIK SOYALP, 10 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kararın istinaf edilmesinin ardından bugün görülen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları hazır bulundu. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, yerel mahkemenin İlker Karakaş'a 'kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanık Ali Gündüz'e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırdı. Sanığın suçu, haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, Gündüz'ü 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Soyalp'e verilen hükmü de kaldırdı. Semih Soyalp'in maktul Şener'e yönelik 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işlediğine karar veren mahkeme, sanığa 10 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte Soyalp tutuklandı.

Öte yandan tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararları da hukuka uygun bulundu.

Ankara'da müzisyenin ölümüne ilişkin davada cezalar onaylandı
Ankara'da müzisyenin ölümüne ilişkin davada cezalar onaylandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında cezalar onandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesi davasında cezalar onandı - Son Dakika
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