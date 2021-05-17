Ankara İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından narkotik operasyonlarına ait 1 haftalık verileri paylaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 295 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Operasyonlarda; 12 kilo 900 gram esrar, 1 kilogram eroin ve 4 bin 200 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 20 kişi tutuklandı - Son Dakika

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