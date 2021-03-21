Ankara'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

ANKARA'da nevruz, HDP'nin organize ettiği etkinlikle kutlandı.

HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliği, Çankaya Anıt Park'ta düzenlendi. Etkinlik nedeniyle çok sayıda polis önlem aldı, Anıt Park'a çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Birçok noktada arama noktaları oluşturuldu, alana gelenler tek tek aramadan geçirildi. Nevruz programında konuşan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Nevruz coşkusu heryerde. Parti kapatmayla, kayyumlarla bizi haklı mücadelemizden vazgeçireceklerini sananlar yanılıyorlar" dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar konser eşliğinde halaylar çekerek, baharın gelişini kutladı.