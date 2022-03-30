Ankara'da Nevruz resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da Nevruz resepsiyonu düzenlendi

30.03.2022 21:06

Nevruz Bayramı, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

Nevruz Bayramı, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği resepsiyonla kutlandı.

Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Eşrefcan Gulov ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Resepsiyonun açılışında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın Nevruz mesajı okundu. Ardından bir konuşma yapan Varank, Nevruz'un baharın müjdeleyicisi, bereketin ve barışın sembolü olduğunu belirtti.

Tacikistan'ın Türkiye'nin kadim dostu, dış politikada önemli bir ortağı olduğunu dile getiren Varank, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve yakın dostu İmamali Rahman'ın iradeleriyle son dönemde ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor." dedi.

Varank, ekimde Türkiye'den geniş bir heyetin Duşanbe'ye ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı, iki ülke arasındaki potansiyelin yüksek olduğunu ifade etti.

Gulov da Nevruz'un en eski geleneklerden biri olduğunu belirterek, "Barış ve ulusal birliğin kurucusu, ulusun lideri, Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da dahil olmak üzere Nevruz Havzası liderlerinin girişimiyle bu büyük bayram uluslararası bayram haline geldi. Bu nedenle bugün geleneksel bahar bayramı Nevruz, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tacikistan halk dansları gösterisi ve Tacikistan geleneksel kıyafetler defilesi düzenlendi.

Ankara'da Nevruz resepsiyonu düzenlendi
Ankara'da Nevruz resepsiyonu düzenlendi
Ankara'da Nevruz resepsiyonu düzenlendi

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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