Son Dakika Haberleri: Ankara'da Nisan Karı

Ankara'da Nisan Karı

8 dakika önce

Ankara'da Nisan karıANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da Nisan karı

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Nisan Ayında Haymana da kar yağışı etkili oldu. Havaların günden güne ısınması ile birlikte çiçek açan ağaçlar kar yağışından olumsuz etkilendi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:39 Kaynak: İHA
Haymana, Ankara, Genel
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