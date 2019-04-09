Ankara'da Nisan Karı
8 dakika önce
Ankara'da Nisan karıANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Ankara'da Nisan karı
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:39 Kaynak: İHA
ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Nisan Ayında Haymana da kar yağışı etkili oldu. Havaların günden güne ısınması ile birlikte çiçek açan ağaçlar kar yağışından olumsuz etkilendi.
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