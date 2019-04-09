Ankara'da Nisan Karı

Ankara'da Nisan karıANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da Nisan karı



ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Nisan Ayında Haymana da kar yağışı etkili oldu. Havaların günden güne ısınması ile birlikte çiçek açan ağaçlar kar yağışından olumsuz etkilendi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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