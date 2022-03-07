Ankara'da nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin etkisiz hale alınması kameralarda - Son Dakika
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Ankara'da nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin etkisiz hale alınması kameralarda

07.03.2022 01:27

Ankara'da nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin etkisiz hale alınması kameralarda - Ankara'da nöbetçi eczaneyi soymaya çalışan kişi, eczası ve teknisyeni tarafından etkisiz hale alınırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eczası ve teknisyeni gece...

Ankara'da nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin etkisiz hale alınması kameralarda

- Ankara'da nöbetçi eczaneyi soymaya çalışan kişi, eczası ve teknisyeni tarafından etkisiz hale alınırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eczası ve teknisyeni gece nöbet tuttukları sırada eczaneyi soymaya gelen kişi etsizleştirdi. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saat 00.21'de Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi elinde bıçağıyla beraber C.K.E.'nin işlettiği eczaneye geldi. Nöbetçi olan eczaneye giren kişi, C.K.E.'den kasayı boşaltmasını istedi. Sesleri duyan arka odadaki teknisyen de C.K.E.'nin yanına geldi. Bu sırada soyguncu, yazar kasayı alıp kaçmaya başladı. Koşarken açılan yazar kasadaki paralar yere saçıldı. O anlar ise eczanenin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. C.K.E. ile teknisyeni, daha sonra soyguncuyu kovalayarak yakaladı. Yaşanan arbedede teknisyenin elinden bıçakla hafif yaralandığı öğrenilirken, etkisiz hale alınan soyguncu, polis ekibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin etkisiz hale alınması kameralarda
Ankara'da nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin etkisiz hale alınması kameralarda
Ankara'da nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin etkisiz hale alınması kameralarda

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NÖBETÇİ ECZANEYİ SOYMAYA ÇALIŞAN HIRSIZIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KAMERADA NÖBETÇİ ECZANEYİ SOYMAYA ÇALIŞAN HIRSIZIN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KAMERADA Başkentteki bir otelde çıkan yangın, paniğe neden oldu Başkentteki bir otelde çıkan yangın, paniğe neden oldu

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin etkisiz hale alınması kameralarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da nöbetçi eczaneyi bıçakla soymaya kalkışan kişinin etkisiz hale alınması kameralarda - Son Dakika
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