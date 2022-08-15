Başkent'te minarenin devrildiği anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'te minarenin devrildiği anlar kamerada

15.08.2022 19:15
Başkent'te minarenin devrildiği anlar kamerada

Ankara'da öğle saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak bir caminin minaresinin devrilmesine neden oldu.

Ankara'da öğle saatlerinde şiddetli fırtına ve sağanak bir caminin minaresinin devrilmesine neden oldu. Minarenin devrilme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde bir caminin minaresi şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi. Minarenin devrilme anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Fırtınanın kent genelinde birçok yerde hasara sebep olduğu öğrenildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Başkentteki sağanakta yaşamını yitiren kişinin 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi olduğu belirlendi Başkentteki sağanakta yaşamını yitiren kişinin 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi olduğu belirlendi Başkent'te fırtına restoranın çatısını uçurdu Başkent'te fırtına restoranın çatısını uçurdu
Kaynak: İHA

Altındağ, Fırtına, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te minarenin devrildiği anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:16:50. #1.13#
SON DAKİKA: Başkent'te minarenin devrildiği anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement