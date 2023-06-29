Ankara'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybederken, yaralanan anne tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kanuni Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet Zeren (50), Y.Z. (45) ve oğulları N.Y.Z. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Y.Z, babası Mehmet Zeren ile annesi Y.Z'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan baba Zeren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Y.Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin çeşitli suçlardan 23 suç kaydının olduğu öğrenildi.