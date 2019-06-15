Son Dakika Haberleri: Ankara'da öğrenci evlerine su yüzde 50 indirimli olacak
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Ankara'da öğrenci evlerine su yüzde 50 indirimli olacak

3 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehirdeki öğrenci evlerinde su faturalarına yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

Ankara'da öğrenci evlerine su yüzde 50 indirimli olacak, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehirdeki öğrenci evlerinde su faturalarına yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş sözünü daha yerine getirerek öğrenci evlerine su indirimi müjdesi verdi. Başkanlık yazısının Belediye Meclisi'nde kabulü ile öğrenci evlerindeki su tarifelerine yüzde 50 indirim uygulanacak" ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:23 
Mansur Yavaş, Ankara, Dünya
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