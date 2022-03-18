Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu

18.03.2022 17:25
Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu

ANKARA'da yol vermediği gerekçesiyle takip ettiği içinde öğrencilerin bulunduğu okul servisinin önünü aracıyla kesip, camlarını yumruklayan sürücü gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANKARA'da yol vermediği gerekçesiyle takip ettiği içinde öğrencilerin bulunduğu okul servisinin önünü aracıyla kesip, camlarını yumruklayan sürücü gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay sırasında öğrencilerin yaşadığı korku cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, ilkokul öğrencilerini okula götüren servis minibüsünün şoförüne, ara sokakta bir öğrenciyi alırken yolu kapattığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Sürücü, daha sonra yola devam eden içinde öğrencilerin bulunduğu servisi takip etmeye başladı. Bir süre sonra da aracıyla öne geçip, servisi yol ortasında durdurdu. Sürücü, araçtan inip minibüse tekme atıp, camlarını yumrukladı. Bu sırada serviste bulunan öğrenciler büyük korku yaşadı. Servis şoförü Yusuf Batu, yola devam edip, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Sürücü, polis tarafından gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücünün ehliyetine ise el konuldu.

ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI KORKU KAMERADAÖte yandan olay sırasında öğrencilerin yaşadığı korku cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, sürücünün aracıyla servisin önünü kesip durdurması, camları yumruklaması, bu sırada öğrencilerin korku içinde şoföre "Ağabey yürü, boşver gidelim" demesi yer aldı. DHA'ya konuşan servis şoförü Yusuf Batu, "Sokata bir öğrencimizi alırken arkamızda bekleyen bir aracın sürücüsü sürekli kornaya basarak itiraz etmeye başladı. Biz de sabretmesini söyledik. Biz ana caddeye çıktığımızda o sinir haliyle takip edip durdu. Bizle münakaşa etmeye çalıştı. Biz yoldayken, 2-3 kere önümüzü kesip durdurmaya çalıştı. Ben öğrenciler sıkıntı yaşamazsın diye ve kavga etmemek adına oradan uzaklaşmaya çalıştım; ama üçüncü de tamamen önümü kesince ben durmak zorunda kaldım. O ara araca vurmaya başladı, yumuklamaya başladı. Ben boş bir an bulup, hareket ettim. Çünkü sabit kalsam daha çok zarar verecek, çocuklar daha çok korkacaktı" diye konuştu.

Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu
Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu
Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu
Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu
Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu
YORUMLAR
500
Son dakika haber | Tefeci operasyonda 6 kişi gözaltına alındı Son dakika haber | Tefeci operasyonda 6 kişi gözaltına alındı Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada Esenyurt'ta çaldığı araçlarla hırsızlık yapan suç makinesi çocuk kamerada

Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika


Son Dakika
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 17:31:16. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement