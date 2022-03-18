Ankara'da öğrenci servisini yumruklayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

ANKARA'da yol vermediği gerekçesiyle takip ettiği içinde öğrencilerin bulunduğu okul servisinin önünü aracıyla kesip, camlarını yumruklayan sürücü gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay sırasında öğrencilerin yaşadığı korku cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü, ilkokul öğrencilerini okula götüren servis minibüsünün şoförüne, ara sokakta bir öğrenciyi alırken yolu kapattığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Sürücü, daha sonra yola devam eden içinde öğrencilerin bulunduğu servisi takip etmeye başladı. Bir süre sonra da aracıyla öne geçip, servisi yol ortasında durdurdu. Sürücü, araçtan inip minibüse tekme atıp, camlarını yumrukladı. Bu sırada serviste bulunan öğrenciler büyük korku yaşadı. Servis şoförü Yusuf Batu, yola devam edip, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Sürücü, polis tarafından gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücünün ehliyetine ise el konuldu.