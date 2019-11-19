Ankara'da öğrenciler ara tatilde spor yapı

Ankara'da ara tatile çıkan öğrenciler, spor komplekslerinde doyasıya eğlendi.

Yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez yapılan uygulama ile 9 günlük ara tatile girdi. Başkent'teki okullarda eğitim gören öğrenciler, ara tatili kültürel, sosyal ve sportif etkinliklere katılarak değerlendirdi. Öğrencilerin yapabileceği etkinliklere ilişkin Mamak Belediyesi Türközü Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde program düzenledi. Öğrenciler, spor kompleksinde basketbol ve voleybol oynamalarının yanında havuzda yüzerek tatilin keyfini çıkardı. Ara tatilin sınavlardan sonraya gelmesi nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, ara tatilde daha fazla sportif faaliyette bulunduklarını söyledi.

'SINAVLARDAN SONRA DİNLENME FIRSATI BULDUK'

Yüzme etkinliğine katılan Irmak Cemre Sezer (8) ara tatilin çok hoşuna gittiğini söyleyerek, "Ara tatilde testlerimi çözüyorum, geziyorum, havuza gelerek paletle ve normal yüzüyorum. Ayrıca ara tatilde yüzme, karate ve bale kurslarına da gidiyorum" dedi. Kurtuluş İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencisi Ahmet Akgöz ise tatilde öğretmeninin verdiği eğlenceli ödevleri yaptığını söyledi. Tuzluçayır Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Dilan Bulat, tatilde üniversite hazırlık çalışmalarıma devam ettiğini söyleyerek, "Arta kalan zamanımda voleybol antrenmanlarıma devam ediyorum. Sporu çok seviyorum. Tatil bizim için güzel fırsat oldu" dedi.

'ÖĞRENCİLER İÇİN BİR HAFTADA 180 ETKİNLİK OLUŞTURULDU'

Milli Eğitim Bakanlığı, 18-22 Kasım tarihleri arasında uygulanacak ara tatilde öğrencilerin velileriyle birlikte yapabileceği etkinlikleri 16 ana başlık altında topladı. 81 ildeki milli eğitim müdürlükleri, bu ana başlıkları dikkate alarak kendi illerinin özellikleri doğrultusunda 180'e yakın etkinlik çeşidi belirledi. Öğrenciler ile velilerin, bu etkinlikler hakkında bilgi alıp, seçim yapabilmesi için 'aratatil.meb.gov.tr' başlıklı bir internet sitesi de oluşturuldu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -