Ankara'da öğrenciler doğal taş ve mermer atölyelerini gezdi - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, "Meslek Tanıtım Gezisi" etkinliğinde öğrenciler, doğal taş ve mermer, beton imalatı yapan fabrikaları gezerek meslekler hakkında bilgi aldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Doğaltaş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi tarafından düzenlenen "Meslek Tanıtım Gezisi"ne İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, ATO Meclis Üyesi Ali İhsan Güçlü, Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümmet Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ATO Doğaltaş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komite Başkanı Ali İhsan Güçlü, meslek lisesi öğrencilerine yönelik üretim alanlarını tanıtan geziler düzenlediklerini belirterek "Öğrencilerimize iş ve üretim ortamlarını tanıtmaya gayret ediyoruz. Gezilerimizdeki amacımız firma sahiplerinin tecrübelerini ve iş ahlaklarını gelecek nesillere aktarma adına gençlere örnek olmalarına vesile olmak." dedi.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümmet Kaya ise sektör çalışanlarıyla gençleri buluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Gençlerimizden beklentimiz oralarda çalışan insanların ideallerini kendilerine rehber edinmeleri ve iş hayatına ona göre hazırlanmalarıdır." diye konuştu.