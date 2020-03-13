Ankara'da öğrenciler, 'koronavirüs' tatili öncesi son kez ders yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da öğrenciler, 'koronavirüs' tatili öncesi son kez ders yaptı - Son Dakika

Ankara'da öğrenciler, 'koronavirüs' tatili öncesi son kez ders yaptı

6 saat önce

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi üzerine öğrenciler, son kez dersbaşı yaptı.

Ankara'da öğrenciler, 'koronavirüs' tatili öncesi son kez ders yaptı, System.String[]

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi üzerine öğrenciler, son kez dersbaşı yaptı. Öğrenciler, tatil boyunca alışveriş merkezleri gibi toplu alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısında alınan, ilkokul, ortaokul ve liselerin 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilmesi, 1 hafta da uzaktan eğitim yapılması kararının ardından Ankara'da öğrenciler, son kez dersbaşı yaptı. Keçiören ilçesindeki Genç Osman Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, sabah erken saatte okul bahçesinde toplandı. Ders zili öncesi okul bahçesinde sıraya giren öğrencilere, okulların tatil edilmesiyle ilgili bilgi verildi. Öğrencilere seslenen öğretmen, "İlk hafta izinlisiniz, daha sonra online eğitimler başlayacak. Bu size dinlenip, eğlenin, diye verilmiş bir tatil değil. Sağlığınızla ilgili mecburiyetten okulların kapanmasıyla alakalı. Bu süreçte alışveriş merkezleri, toplu alanlar, park gibi yerlerden uzak durun. Bu tatili evinizde geçirmeye özen gösterin. Hijyen kurallarını unutmayın. Bu sizin eğlence tatiliniz değil. Hepinizin bu kuralları uygulayacağını ve kendi sağlığını koruyacağını biliyorum" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak

Son Dakika Haberleri
17:23 Kırsal mahallelerde çalışmalara hız verildi
17:22 Mısır'da şiddetli yağıştan evler çöktü: 5 ölü
17:22 Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
17:21 Ekiplerin mevsim çalışmaları devam ediyor
17:21 Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:25:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da öğrenciler, 'koronavirüs' tatili öncesi son kez ders yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]