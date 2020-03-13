Ankara'da öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı - Son Dakika
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Ankara'da öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı

10 dakika önce

ANKARA'da, yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi üzerine, öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı.

Ankara'da öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı, System.String[]

ANKARA'da, yeni koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, okulların 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi üzerine, öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı. Öğrenciler, tatil boyunca alışveriş merkezleri gibi toplu alanlardan uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısında ilk, orta ve liselerin 16 Mart'tan itibaren 2 hafta tatil edilmesine karar verilmesinin ardından, Ankara'da öğrenciler tatil öncesi son kez ders başı yaptı. Keçiören ilçesindeki Genç Osman Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, sabah erken saatte okul bahçesinde toplandı.

'TATİLİ EVDE GEÇİRMEYE ÖZEN GÖSTERİN'

Ders zili öncesi okul bahçesinde sıraya giren öğrencilere, okulların tatil edilmesiyle ilgili bilgi verildi. Öğrencilere uyarılarda bulunan öğretmen, "İlk hafta izinlisiniz, daha sonra online eğitimler başlayacak. Bu size dinlenip, eğlenin diye verilmiş bir tatil değil. Sağlığınızla ilgili mecburiyetten okulların kapanmasıyla alakalı. Bu süreçte alışveriş merkezleri, toplu alanlar, park gibi yerlerden uzak durun. Bu tatili evinizde geçirmeye özen gösterin. Hijyen kurallarını unutmayın. Bu sizin eğlence tatiliniz değil. Hepinizin bu kuralları uygulayacağını ve kendi sağlığını koruyacağını biliyorum" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:15 Kaynak: DHA
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