Ankara'da öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti! Çıkan arbedede birçok kişi gözaltında alındı - Son Dakika
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Ankara'da öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti! Çıkan arbedede birçok kişi gözaltında alındı

15.03.2022 23:51

Başkent'te tam bilet ücreti 4.50 TL'den 6.50 TL'ye, öğrenci bileti ise 2.50 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi. Bu durumu protesto etmek isteyen bir grup öğrenci Kızılay'daki metro istasyonunda bir araya geldi. Turnikeden kart basmadan geçen öğrencilerden çoğu gözaltına alındı.

Akaryakıt fiyatlara art arda gelen zamların ardından özel halk otobüsleri ve dolmuşçu esnafı kontak kapatma eyleminde bulunmuştu. 15 Mart itibariyle ise Ankara'da toplu ulaşıma yapılan zam yapıldı. Buna göre UKOME'de alınan karara göre Başkent'te tam bilet ücreti 4.50 TL'den 6.50 TL'ye, öğrenci bileti ise 2.50 TL'den 3.50 TL'ye yükseldi.

ÖĞRENCİLERDEN ZAM EYLEMİ

Toplu ulaşıma gelen zamların ardından Ankara'da öğrenciler, Kızılay'daki metro istasyonunda eylem gerçekleştirdi. Protestoda "Krizin faturası patronlara" ve "Zam zam nereye kadar bitti buraya kadar" sloganları atıldı. Taşınan pankartlarda ise "Yetersiz Bakiye" yazıları dikkat çekti.

Ankara'da toplu ulaşıma zam protestosu! Çok sayıda öğrenci gözaltında

TURNİKEDEN ATLADILAR

Bir grup öğrenci ise kart basmadan turnikeden atlayarak metroya binmeye çalıştı. Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda öğrenci gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara'da toplu ulaşıma zam protestosu! Çok sayıda öğrenci gözaltında
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SON DAKİKA: Ankara'da öğrenciler toplu taşımaya gelen zammı protesto etti! Çıkan arbedede birçok kişi gözaltında alındı - Son Dakika
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