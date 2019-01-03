Son Dakika Haberleri: Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

16 dakika önce

Ankara'da dün akşam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Ankara'da dün akşam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Özkan ARSLAN/ ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:45 Kaynak: DHA

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