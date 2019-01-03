Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Ankara'da dün akşam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ankara'da dün akşam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Özkan ARSLAN/ ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:45 Kaynak: DHA
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