Ankara'da Öğretim Görevlisini Öldüren Zanlı, Adliyede (1)
2 saat önce
ANKARA'da dün akşam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren öğrencisi Hasan İsmail H., (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ANKARA'da dün akşam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren öğrencisi Hasan İsmail H., (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:55 Kaynak: DHA
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