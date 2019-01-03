Son Dakika Haberleri: Ankara'da Öğretim Görevlisini Öldüren Zanlı, Adliyede (1)

Ankara'da Öğretim Görevlisini Öldüren Zanlı, Adliyede (1)

2 saat önce

ANKARA'da dün akşam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren öğrencisi Hasan İsmail H., (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Öğretim Görevlisini Öldüren Zanlı, Adliyede (1), System.String[]
ANKARA'da dün akşam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren öğrencisi Hasan İsmail H., (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:55 Kaynak: DHA

Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi, Güncel
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