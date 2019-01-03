Son Dakika Haberleri: Ankara'da Öğretim Görevlisini Öldüren Zanlı, Tutuklanması İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Ankara'da Öğretim Görevlisini Öldüren Zanlı, Tutuklanması İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi

1 saat önce

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail H. savcılık sorgusunun ardından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Ankara'da Öğretim Görevlisini Öldüren Zanlı, Tutuklanması İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi, System.String[]
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail H. savcılık sorgusunun ardından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Baba Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hasan İsmail H. savcılıkta verdiği ifadesinde "Bir anlık öfkesine yenildiğini ve pişman olduğunu" söyledi. 

HASAN İSMAİL H: "BİR ANLIK ÖFKESİNE YENİLDİĞİNİ VE PİŞMAN OLDUĞUNU" SÖYLEDİ

Hasan İsmail H. savcılıkta verdiği ifadesinde "Bir anlık öfkesine yenildiğini ve pişman olduğunu" söyledi. Öte yandan Ceren Damar Şenel'in yapılan ilk otopsisinde vücudunda 2 mermi ve 18 bıçak yarası tespit edildi.  Hasan İsmail H. savcılık sorgusunun ardından kasten öldürmek suçundan tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilirken olayda kullanılan silahın sahibi baba Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

-Cenaze töreninden genel ve detaylar 

Özkan ARSLAN/ ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:00 Kaynak: DHA

Hasan İsmail, 3. Sayfa
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