Ankara'da okul çevrelerinde denetim - Son Dakika

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ANKARA'da polis ekipleri, okul çevrelerindeki iş yerleri ve servislerde denetim yaptı.

Ankara'da 1 haftalık ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul çevrelerinde yapılan denetimler yeniden başladı. Başta internet kafeler ve tekel bayileri olmak üzere okul çevrelerindeki iş yerlerinde denetim yapıldı. Okul çevrelerinde ayrıca kimlik kontrolü de yapıldı. Polis ekipleri, 12 yaşından küçük çocukların internet kafelere alınmamaları konusunda iş yeri sahiplerine uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca, okul servislerinde Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Şifanur SANSAR/ANKARA, (DHA)-