Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

ANKARA'da inşaat halindeki bir okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'da okul inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

ANKARA'da inşaat halindeki bir okulun 4'üncü katında iskele çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde 2274 cadde üzerinde yapımı devam eden ilkokulda meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında kurulan iskele bilinmeyen bir nedenle çöktü. İskelede çalışan işçilerden Mehdi Yarba (25) olay yerinde hayatını kaybederken, Sıraç Çelik (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Sıraç Çelik, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okuldan görüntü

-Detay

- Drone görüntüleri

Haber-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA,


Yenimahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:12 Kaynak: DHA
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