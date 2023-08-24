Ankara'da okul servis ücretlerinde yüzde 70'lik artış - Son Dakika

Ankara'da okul servis ücretlerinde yüzde 70'lik artış

Ankara\'da okul servis ücretlerinde yüzde 70\'lik artış
Son Güncelleme: 24.08.2023 17:28

Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu. Ücretlere ortalama yüzde 70'lik artış yapılırken, yeni tarifeye göre, 0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira oldu. 10-15 kilometre arası velilerin 15 bin 410 lira ödeyeceği belirtilirken, 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 70'lik zam geldi.

BAŞKENTTE SERVİS ÜCRETLERİNE YÜZDE 70 ZAM

Ankara'da velilerin merakla beklediği haber geldi. Başkentte okul servis ücretleri belli oldu. Yeni tarifeye göre servis ücretlerine ortalama yüzde 70 artış yapıldı. 0-3 kilometre arası 10 bin 400 lira olarak belirlendi.

15 KİLOMETREDEN SONRA HER KİLOMETRE İÇİN 325 LİRA

3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 70'lik artış
Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Eğitim

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Son Dakika Eğitim Ankara'da okul servis ücretlerinde yüzde 70'lik artış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da okul servis ücretlerinde yüzde 70'lik artış - Son Dakika
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