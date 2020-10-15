Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi - Son Dakika

Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi

15.10.2020 14:56

Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi Okullarda yüz yüze eğitimin ilk aşaması 21 Eylül, ikinci aşaması ise 12 Ekim'de başladı.

Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi

ANKARA - Okullarda yüz yüze eğitimin ilk aşaması 21 Eylül, ikinci aşaması ise 12 Ekim'de başladı. Bu kapsamda yeniden faaliyetlerine başlayan okul servisleri de sıkıca denetleniyor.

Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül tarihinde anaokulları ve ilkokul 1'inci sınıflar için başladı. Ardından kademeli olarak geçişin devam etmesiyle birlikte, 12 Ekim tarihinde de ilkokulların tamamı, ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıf öğrencileri için yüz yüze eğitim başladı. Kısıtlı da olsa yüz yüze eğitimin başlamış olması okul servislerinin de tekrar kullanımının önünü açtı. Bu duruma karşın okul servislerine de korona virüs denetimleri kurulan noktalarda devam ediyor. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan Bağlıca İlkokulu önünde de denetimler gerçekleştirildi. Etimesgut İlçe Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, öğrenci ve servis şoförlerinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.

"Öğrencilerimizin hijyenlerine dikkat ediyoruz"

Okul servislerinde öğrencilerin araca binmesine yardımcı olan ve içerideki maske, mesafe ve hijyen kurallarını yol boyu takip eden çalışan, "4 senedir bu firmada çalışıyorum, servis içi sorumluluğu ve öğrencilerimizin rehberliğini yapıyorum. Bizim en çok dikkat ettiğimiz şey hijyen. Öğrencilerimizin hijyenlerine dikkat ediyoruz. Maskelerine dikkat ediyoruz. Şuan gördüğünüz gibi ekipmanlarımız hazır. Ekstra güvenlik önlemi olarak birbirlerinden uzak ve çaprazlamasına oturtarak, sosyal mesafeye uyarak devam ediyoruz. Velilerden şuana kadar olumsuz bir geri dönüş yok, aksine takdir ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Özenle öğrencilerimi taşımaya gayret ediyorum"

4 yıldır servis şoförü olarak çalıştığını ve öğrencilerin sağlığına çok dikkat ettiklerini belirten Hacı Ömer Kavaklı, "Çok dikkatle özen gösteriyorum. Maskem orada, dezenfektan kutum burada. Her şeyim var, aracım tertemiz. Maskemi sürekli kullanıyorum. Yani özenle öğrencilerimi taşımaya gayret ediyorum. Öğrencilerin sağlığı için veliler öğrencilerinin maskelerini taksın, dezenfektanlarını öğretsin. Araba da yakın mesafeden kaçınmaya özen versinler" ifadelerini kullandı.

"Hijyene dikkat edelim"

Bugün yüz yüze eğitim için okula gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Salim Berat Nazlım, "Okulumu çok seviyorum. Hijyen kurallarına dikkat ediyorum. Çok mutluyum, arkadaşlarımı gördüğüm için de çok mutluyum. Okulda maske kullanımına, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına çok dikkat ediyoruz. Hijyene dikkat edelim" diye konuştu.

Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi
Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi
Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi
Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi
Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi
Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi
Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi

Jandarma, Ankara, Eylül, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da okul servislerine Covid-19 denetimi - Son Dakika

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