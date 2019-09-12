Ankara'da okullarda seyyar satıcı denetimi

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde zabıta ekipleri, okulların çevrelerinde seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.Yenimahalle Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin açılmasının ardından, okullarda gıda satışına ilişkin denetim gerçekleştirdi. Eğitim kurumlarının çevreleri, seyyar satıcı bulunup bulunmadığı yönünde kontrol edildi. İlçede 7 okulun çevresinde yapılan kontrollerde seyyar satıcı bulunmazken, uygunsuz satışa da rastlanmadı.'ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ'Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürü Necati Bayraktar, çocukların hijyen kurallarına uygun gıda tüketebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Zabıta Teşkilatı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün onaylamadığı ürünlerin tüketilmemesi konusunda gerekli önlemleri aldıklarını belirten Bayraktar, "Okul önlerinde teneffüs aralarında veya çıkışlarındaki kayıt dışı satışı yapılan bu ürünleri de bertaraf etmek için ekipler 5 bölgede çalışmalarını yapıyor. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Haftanın 5 günü okulların giriş ve çıkışlarını kontrol altına alıyoruz. Çocukların aileleri de bu konuda rahat olsun. Onlar için çalışıyoruz" dedi.Veliler de çocuklarının seyyar satıcılardan aldıkları yiyeceklerin sağlıklı olduğuna inanmadıklarını söyledi. İsmini açıklamak istemeyen veli, "Sağlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Evden hazırladığımız yiyecekleri koyuyoruz. Dışarda satılan yiyecekleri almaması için çocuklarımızı uyarıyoruz. Çocuklar açısından çok güvenli olduğunu düşünmüyoruz, izin vermiyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zabıta biriminden görüntü

-Zabıta ekiplerinin okul çevresi denetim görüntüsü

-Okullardan görüntü

-Veli röportajları

-Zabıta Müdürü Necati Bayraktar röportajı

-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA,