Ankara'da 5 Afganı öldüren katil zanlısınınAfganistan'a kaçtığı belirlendi

Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini bulmuştu.

DELİCİ VE KESİCİ ALET YARALARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

EVDE ÇOK SAYIDA CEP TELEFONU BULUNDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Afganistan uyruklu 5 kişinin faillerinin yakalanması için özel ekip kurarken, cesetlerin bulunduğu evde, maktullere ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda cep telefonu buldu. Telefonların kimlere ait olduğu, GSM numaraları, mesajlar ve HTS kayıtlarının belirlenmesi için siber uzmanlar görevlendirildi. Cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delici ve kesici alet, faillere ait parmak izi veya doku örneklerinin olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılık, maktullerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na talimat verdi. Maktullerin arasında geçmişe dair ilişkilerinin ortaya çıkarılması için banka hesap hareketleri ve sosyal medya hesapları da incelemeye alındı. Maktulleri tanıyan Afganistan uyruklu iki kişiye ulaşan savcılık, bunların beyanı doğrultusunda olaydan sonra kayıplara karışan aynı ülke vatandaşı M.O.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı.

KATİL ZANLISI AFGANİSTAN'A KAÇMIŞ

Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.'nin 9 Kasım'da yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Pakistan üzerinden Afganistan' a gittiği belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

UYUTTUKTAN SONRA BIÇAKLAMIŞ

Katil zanlısının maktulleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.