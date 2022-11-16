Ankara'da 5 Afganı öldüren katil zanlısınınAfganistan'a kaçtığı belirlendi - Son Dakika
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Ankara'da 5 Afganı öldüren katil zanlısınınAfganistan'a kaçtığı belirlendi

16.11.2022 14:58

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evde öldürülmüş bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin katil zanlısı Afgan şüphelinin 9 Kasım'da Pakistan üzerinden Afganistan'a gittiği belirlendi. Maktulleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini bulmuştu.

DELİCİ VE KESİCİ ALET YARALARI OLDUĞU BELİRLENDİ

Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısının Afganistan'a kaçtığı belirlendi

EVDE ÇOK SAYIDA CEP TELEFONU BULUNDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Afganistan uyruklu 5 kişinin faillerinin yakalanması için özel ekip kurarken, cesetlerin bulunduğu evde, maktullere ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda cep telefonu buldu. Telefonların kimlere ait olduğu, GSM numaraları, mesajlar ve HTS kayıtlarının belirlenmesi için siber uzmanlar görevlendirildi. Cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delici ve kesici alet, faillere ait parmak izi veya doku örneklerinin olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderildi.

Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısının Afganistan'a kaçtığı belirlendi

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılık, maktullerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na talimat verdi. Maktullerin arasında geçmişe dair ilişkilerinin ortaya çıkarılması için banka hesap hareketleri ve sosyal medya hesapları da incelemeye alındı. Maktulleri tanıyan Afganistan uyruklu iki kişiye ulaşan savcılık, bunların beyanı doğrultusunda olaydan sonra kayıplara karışan aynı ülke vatandaşı M.O.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısının Afganistan'a kaçtığı belirlendi

KATİL ZANLISI AFGANİSTAN'A KAÇMIŞ

Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.'nin 9 Kasım'da yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Pakistan üzerinden Afganistan' a gittiği belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

UYUTTUKTAN SONRA BIÇAKLAMIŞ

Katil zanlısının maktulleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Kaynak: İHA
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Afganistan, Pakistan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 5 Afganı öldüren katil zanlısınınAfganistan'a kaçtığı belirlendi - Son Dakika

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