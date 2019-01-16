Son Dakika Haberleri: Ankara'da Öldürülen Kuyumcu Toprağa Verildi

Ankara'da Öldürülen Kuyumcu Toprağa Verildi

47 dakika önce

Ankara'da öldürülen kuyumcu toprağa verildiANKARA'da, dükkanına soygun için giren yüzleri maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülen kuyumcu Nurettin Güzel (48), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara'da Öldürülen Kuyumcu Toprağa Verildi, System.String[]
Ankara'da öldürülen kuyumcu toprağa verildi

ANKARA'da, dükkanına soygun için giren yüzleri maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülen kuyumcu Nurettin Güzel (48), gözyaşları arasında toprağa verildi. Nuri Güzel, ağabeyinin kuyumcu dükkanının 10 yıl önce de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından soyulduğunu söyledi. Olay, dün akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi, Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girdi. Birinin elinde pompalı tüfek bulunan 2 şüpheli, yanında çalışan tezgahtar ile dükkanı kapatmak için altınları toplayan iş yeri sahibi Nurettin Güzel'den, para ve altın istedi. Elinde tüfek olan şüpheli, isteğini kabul etmeyen Güzel'e ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Güzel, hayatını kaybederken, şüpheliler dükkandan bir şey alamadan kaçtı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve 3 çocuk babası Nurettin Güzel için Karşıyaka Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Güzel'in ailesi, yakınları ve esnaf arkadaşları katıldı. Nurettin Güzel'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

10 YIL ÖNCE DE SOYULMUŞ

Nurettin Güzel'in ağabeyi Nuri Güzel, kardeşinin yardımsever ve sevilen bir esnaf olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Acı haberi alıp olay yerine gittik. Rahmetli pis bir kurşunla gitmiş. Bu toplumsal olayların böyle olmaması lazım. Görüntülerde görünüyor. Hırsız hiç bir şey almadan çıkıyor, gidiyor. Bu kadar işlek bir cadde nasıl o silahı taşıyor, o silahı nasıl getiriyor? Nasıl dolaşıyorlar orada silahla onu anlamak mümkün değil. Kardeşimin başından 10 yıl önce de bir hırsızlık olayı daha geçmişti. O gece olan bir soygundu. Gece girip soymuşlar."

Öte yandan olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:45 Kaynak: DHA

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