Müzisyen Onur Şener'in Ölümünün Ardından Arkadaşları Konuştu: "Devlet Büyüklerimize, Müzik Emekçilerinin Değerli Olduğunu Hatırlatmak İstiyoruz" - Son Dakika
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Müzisyen Onur Şener'in Ölümünün Ardından Arkadaşları Konuştu: "Devlet Büyüklerimize, Müzik Emekçilerinin Değerli Olduğunu Hatırlatmak İstiyoruz"

03.10.2022 19:42

Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı. Şener’in arkadaşları müzisyenlerin can güvenliğinin olmamasına tepki gösterdi ve “Sadece biz müzik emekçilerinin değerli olduğunu hatırlatmak istiyoruz devlet büyüklerimize, halkımıza. güvenlik anlamında önem vermelerini rica ediyoruz" dedi. Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (MÜZlK-SEN) ise üyelerinin yaşadığı güvenlik sorunları için İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verdi.

Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı. Şener'in arkadaşları müzisyenlerin can güvenliğinin olmamasına tepki gösterdi ve "Sadece biz müzik emekçilerinin değerli olduğunu hatırlatmak istiyoruz devlet büyüklerimize, halkımıza. güvenlik anlamında önem vermelerini rica ediyoruz" dedi. Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası (MÜZlK-SEN) ise üyelerinin yaşadığı güvenlik sorunları için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdi.

Ankara'da dün gece Ümitköy semtindeki Casetta isimli kafe pub'da müzik yapan ve 3 kişinin kendisinden istediği şarkıyı bilmediğini söyleyen Onur Şener, mekanın kapanmasının ardından dışarıda kendisini bekleyen aynı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü. Gözaltındaki 5 kişiden üçü mahkeme tarafından tutuklandı, iki kadın ise adli kontrol önlemi ile salıverildi. Tutuklanan İlker K., Ali G., Semih S.'nin kamu görevlisi olduğu öğrenildi. Öldürülen müzisyen Onur Şener bugün Ankara'da Cebeci Mezarlığında toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Şener'in cenazesine katıldı.

AVUKAT BANKO: TÜM MEDYAYI BİLGİLENDİRECEĞİMDEN DE EMİN OLABİLİRSİNİZ

Şener'in avukatı Meltem Banko, "Onur Şener 10 yıllık arkadaşımdı. Ailesinin talebi üzerine davayı üsteleneceğim. Başkentin en güvenli bölgesi olarak bilinen Çayyolu'nda oluyor bu cinayet. İlgili mekanda ciddi güvenlik tespitlerinin de olduğunu tespit ettik. Şu an gizlilik nedeniyle olaya ilişkin bir açıklama yapamam ilerleyen günlerde o konuya ilişkin de bir açıklama yapacağız. Şu an süreç devam ediyor. 5 kişiler bugünü atlattıktan sonra tüm medyayı bilgilendireceğimden de emin olabilirsiniz" dedi.

Şener'in müzisyen arkadaşları da şu açıklamayı yaptı:

"5 YAŞINDAKİ EVLADINDAN AYIRDILAR"

"Onur abi her şeyden önce babaydı. 5 yaşındaki evladından onu ayırdılar. Bu şekilde kaybettiğimizin haberini almak çok acı. Hala inanamıyorum, böyle bir ölümü hiç kimse hak etmez. Hele onur abi hiç halk etmezdi."

"GÜVENLİĞİMİZ YOK"

"Ben Onur'un bırakın kavga ettiğini herhangi birine sesini yükselttiğini bile görmedim. Hep yapıcıdır. Bir yerde sorun varsa çözüme gider. Bu işin takipçisi olacağız. Güvenliğimiz çok büyük bir açık. Bize saldırı olduğu zaman enstrümanlarımız da zarar görüyor."

"BU KAÇINCI"

"Sadece biz müzik emekçilerinin değerli olduğunu hatırlatmak istiyoruz devlet büyüklerimize halkımıza. Güvenlik anlamında önem vermelerini rica ediyorum. Umarım bir daha yaşanmaz diyeceğiz ama ben 16 yıldır sahnedeyim 16 yılda bu kaçıncı ben rakam veremem. Sanatçılar değerli."

MÜZİK-SEN BAŞKANI BOZYİĞİT:  "MEKANLARIN GİRİŞ KAPISINDA GÜVENLİK CİHAZLARININ BULUNDURULMASI ZORUNLU OLSUN"

MÜZİK-SEN ise, müzik ve sahne sanatçılarının yaşadığı güvenlik sorunları hakkında İçişleri Bakanlığı'na bugün dilekçe verdi.

MÜZİK-SEN Başkanı İpek Bozyiğit'in verdiği dilekçede, "içkili eğlence mekanlarında yeteri kadar güvenlik önlemi alınmayıp gelen müşterilerin tanıdık sima olmasından dolayı üst araması yapılmadan içeriye alındığı" belirtildi.

Yaşanılan vakalara bakıldığında "silahlı, bıçaklı yaralama ya da sonu cinayetle biten vakaların çoğunluğunda olayı çıkaranların üst aranması yapılmadan içeri alınan müşteriler tarafından çıktığı" vurgulanan dilekçe şöyle:

"Bu nedenle eğlence mekanlarında çalışan gerek solist gerek müzisyen gerek çalışan personelin can güvenliğinin sağlanması adına ülke genelinde tüm içkili eğlence mekanlarında giriş kapısında güvenlik cihazlarının bulundurulması ve güvenlik çalışanlarının zorunlu hale getirilmesi, tanıdık dahi olsa üst aramasının mecburi kılınıp üzerinde silah bıçak vb. kesici delici ve yaralayıcı aletler bulunan müşterilerin bu aletleri güvenliğe teslim etmeden katiyen içeri alınmaması,

İçişleri Bakanlığı'nın ülke genelinde verdiği talimata uymayan mekanlara caydırıcı cezai işlem yapılması için gereğinin yapılmasını arz ederiz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Onur Şener, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzisyen Onur Şener'in Ölümünün Ardından Arkadaşları Konuştu: 'Devlet Büyüklerimize, Müzik Emekçilerinin Değerli Olduğunu Hatırlatmak İstiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müzisyen Onur Şener'in Ölümünün Ardından Arkadaşları Konuştu: "Devlet Büyüklerimize, Müzik Emekçilerinin Değerli Olduğunu Hatırlatmak İstiyoruz" - Son Dakika
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