Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et'... - Son Dakika

Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et'...

ANKARA'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et'..., System.String[]

ANKARA'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Gülay Uygun'un eşi Durak Uygun, eşinin ölmeden önce kendisini arayarak helallik istediğini ileri sürerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi, savcısı, hakimi, jandarması inanıyorum ki doğruyu bulacak" dedi.

Aleyna Çakır, geçen 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde evde ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, önceki gün akşam saatlerinde bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Dün toprağa verilen Gülay Uygun'un otopsi raporunda kafasının sağ tarafında bir adet ateşli silah yarası tespit edildiği belirtildi.

'BENİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ'Evde taziyeleri kabul eden Gülay Uygun'un eşi Durak Uygun, eşinin olay günü kendisini arayıp Bağlum son durakta olduğunu ve 'hakkını helal et' dediğini ileri sürerek, "Ben eniştemi ve dayıyı aradım. O bölgenin tamamını koşarak bütün taşların altına baktık, bulamadık. Saat 18.00 sıralarında Yozgat'tan kayınım geldi. Gittik ayrı ayrı dağıldık. Eşimi ağacın dibinde gördüm. Ondan sonra sarıldım bağırdım çağırdım. Ama eşim ölmüştü. Bulduğumuzda saat 18.15- 18.30 civarındaydı. Savcımız geldi hepsi kontrol etti biz de eşimin yanındaydık. Savcımızın elinde olan evrakta eşim ölüm sebebinin televizyon programı olduğunu belirtmiş. Çok kötüyüz; ailem gitti benim canım gitti. Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi, savcısı, hakimi, jandarması inanıyorum ki doğruyu bulacak" diye konuştu.'TELEVİZYONA ÇIKANLARDAN DAVACIYIM?Eşinin 24 yıldır Çocuk Esirgeme Kurumunda çalıştığını söyleyen Uygun, "Benim eşimin çalıştığı yere gitsinler, hakkında bir tutanak varsa ben ne diyorlarsa onu yapacağım. 'O kızları oğluna veriyormuş, pazarlıyormuş' iddiası eşimin kafasına sıkmasına neden oldu. Kesinlikle davacıyız. Televizyona çıkanlardan davacıyım. Benim eşime sebebiyet veren bunlar. Benim eşimi de bir araştırın. Evine gelin, arkadaşına gidin, dostuna gidin yüksek sesle konuşmuş mu bir sorun. Bu kadına siz nasıl bu iftirayı atarsınız?" ifadelerini kullandı.'OĞLUMU, KIZ ARKADAŞI OLDUĞU İÇİN SUÇLUYORLAR'Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümüne üzüldüğünü ifade ederek, "Kızımıza çok üzüldüm. Oğlumun sevgilisi olmuş. Benim oğlumu 1 yıl boyunca evime göndermedi. Annesi babası oturuyor ağlıyorlar. Annesi babası cenazeyi kaldırdığımızda yoktu orada. Adli tıpa biz götürdük. Bir tek ağabeyi geldi. Oğlumu, kız arkadaşı olduğu için suçluyorlar. Benim oğlumu bir araştırsınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimi savcısı niye tutmuyor? Bir suçu yok çünkü. Benim oğlum o gece evdeydi. O kızın bir başka telefonu daha varmış. Onun da araştırılmasını istiyorum. Sonuna kadar davacıyım. Benim sarhoş olduğumu söylüyorlar. Araştırın beni, bir gün alkol kullanırken biri kişi görmüş mü? Ben alkol kullanmam. Tanımadan yargılayanları Allah'a havale ediyorum. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım" dedi.'RAHMETLİ OLMADAN ÖNCE DAYANANAMIYORUM DİYORDU'Ümitcan Uygun ise "Aleyna Çakır'ı nasıl evde yerde gördüysem annemi de Bağlum'da kafasına sıkmış bir şekilde gördüm. Annem, ağabeyime 'balkondan kendimi atsam ölür müyüm acaba' demiş. Rahmetli olmadan önce durmadan 'ben kendimi öldüreceğim ben artık dayanamıyorum' diyordu" dedi.'MEKTUBU BEN BULDUM'Olay yerinde annesinin cesedine sarılan Birol Uygun da "Yanına yattım, sarılırken cebinde kağıt parçası gördüm. En başını okudum, 'Bana yapılan iftiralara dayanamıyorum, benim oğlum da ben de suçsuzum? yazıyordu. Sonrasında dilimin tutulduğunu hissettim. En sonunda da hepimizden helallik istiyordu. Mektubu ben buldum. Annemin üzerinde yatan bendim. Her gün akşam biz üşümeyelim diye üzerimizi örtüyordu, o şekilde gördüğüm zaman ben de beyaz tişörtü yüzünü kapatmak için çıkardım" dedi.SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. Olayda kullanılan tabanca ve bulunan not, kriminal incelemeye gönderildi. Silahın üzerinde başka birisinin parmak izi olup olmadığı araştırılırken, notta bulunan el yazısının karşılaştırılması için de yakınlarından yazı örnekleri alındı. Öte yandan Uygun ailesinin fertlerinin ifadesine de başvurulacağı bildirildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et'... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi
ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi         
22:11
"Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım         
21:03
Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti         
13:36
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak         
12:26
Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı Sevgilisinin iki çocuğunu cinsel istismarda bulunup öldürmüştü! Çalılıkların arasında yakalandı         
11:50
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 03:19:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et'... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei