"Ömürlük Yaşayan Çınarlar Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika
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"Ömürlük Yaşayan Çınarlar Hatıra Ormanı" oluşturuldu

17.06.2022 18:45

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla "Ömürlük Yaşayan Çınarlar Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla "Ömürlük Yaşayan Çınarlar Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, fidan dikim töreninde, çocuk yaşta babasını kaybettiğini ve babasız büyüdüğünü söyledi.

Konuşmasında duygusal anlar yaşayan ve babalığın öneminden bahseden Şimşek, şunları kaydetti:

"Gölbaşımızı yemyeşil bir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Ahirete göç etmiş babalarımıza Allah'tan rahmet, sağ olanlara hayırlı uzun ömürler, hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Gazi olan babalarımıza hayırlı uzun ömürler, şehit babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, onların ismini burada yaşatacağız. Bu çınarları dikerken Sayın Cumhurbaşkanımızın ve MHP genel başkanımızın babaları aramızdan ayrılmıştı, biz onların isimlerine de ağaçlarımızı diktik."

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da çok anlamlı bir etkinlikte buluştuklarını belirterek, ormanın oluşturulmasına vesile olanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından fidanlar toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın babası Ahmet Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin babası Salih Bahçeli adına da fidan dikilen etkinlikte, katılımcılara sertifika verildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ömürlük Yaşayan Çınarlar Hatıra Ormanı' oluşturuldu - Son Dakika

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