Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi - Son Dakika

Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi

6 saat önce

Başkent'in göbeği Kızılay'da liseli iki grubun karıştığı kavga polisin araya girmesiyle son buldu.

Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi, System.String[]

Başkent'in göbeği Kızılay'da liseli iki grubun karıştığı kavga polisin araya girmesiyle son buldu.


Olay, Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışan ve okul çıkışında arkadaşlarını toplayarak bir parkta konuşmak için bir araya gelen yaşları 18'in altında iki grup öğrenci birbirlerine öldüresiye saldırdı. Birbirlerine ağza alınmayacak küfürler ederek saldıran öğrencilerden birkaçı dengesini kaybederek yere düştü. Grup dışında birilerinin yere düştüğünü gören grup, yerdeki öğrencileri öldüresiye dövdü. Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesi ve polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler kalabalık grubu dağıttı. - ANKARA

Kızılay, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
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