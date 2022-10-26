Müşterinin siparişe bıraktığı not herkesi şaşırttı! Kuryenin tepkisi bomba: Ben yıllardır kendime alamadım utancımdan - Son Dakika
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Müşterinin siparişe bıraktığı not herkesi şaşırttı! Kuryenin tepkisi bomba: Ben yıllardır kendime alamadım utancımdan

26.10.2022 22:07

Ankara'da online sipariş veren bir müşterinin, işletmeye bıraktığı not kurye dahil herkesi şaşkına çevirdi. Müşteri gelirken bir kutu prezervatif almasını isterken, kuryenin verdiği tepki de baya ilginç oldu. Çektiği videoda duruma isyan eden kurye, "Ben yıllardır kendime alamadım utancımdan. Şimdi ben sana bunu nasıl alayım. Ne diyeyim marketçiye." dedi.

Pandemiyle birlikte online sipariş bir hayli arttı. artık 7'den 70'e herkes evinin birçok ihtiyacını internet üzerinden sipariş veriyor.

MÜŞTERİNİN TALEBİ ŞAŞKINLIK YARARTTI

Online olarak verilen siparişlerde müşteriler satıcıya bir not da iletebiliyor. Ancak sosyal medyada hızla dolaşıma giren bir video da müşterinin talebi kurye dahil herkesi şaşırttı.

KURYENİN TEPKİSİ DAHA BOMBA

Müşteri, kuryeden gelirken 1 kutu prezervatif istedi. Durum karşısında ne yapacağını bilemeyen kurye ise çektiği videoda "Ben yıllardır kendime alamadım utancımdan. Şimdi ben sana bunu nasıl alayım. Ne diyeyim marketçiye. Etmeyin kulunuz köpeğiniz olayım. Biraz mantıklı şeyler isteyin. Koronadan dolayı iyice şaşırdınız"şeklinde konuştu.

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