Son Dakika Haberleri: Ankara'da Örgüt Kurup Fuhşa Aracılık Eden 26 Kişiye Gözaltı

Ankara'da Örgüt Kurup Fuhşa Aracılık Eden 26 Kişiye Gözaltı

1 saat önce

Başkent'te örgüt kurarak fuhuş aracılık etmek ve rüşvet suçlarından 10'u kamu görevlisi toplam 26 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Örgüt Kurup Fuhşa Aracılık Eden 26 Kişiye Gözaltı, System.String[]
Başkent'te örgüt kurarak fuhuş aracılık etmek ve rüşvet suçlarından 10'u kamu görevlisi toplam 26 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başkent'te örgüt kurarak, örgüte yardım, fuhşa aracılık etme ile rüşvet suçlarından 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet kapsamında 10'u kamu görevlisi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 26 şüphelinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:45 Kaynak: İHA
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