Ankara'da Örgüt Kurup Fuhşa Aracılık Eden 26 Kişiye Gözaltı
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Başkent'te örgüt kurarak fuhuş aracılık etmek ve rüşvet suçlarından 10'u kamu görevlisi toplam 26 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:45 Kaynak: İHA
Başkent'te örgüt kurarak fuhuş aracılık etmek ve rüşvet suçlarından 10'u kamu görevlisi toplam 26 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından Başkent'te örgüt kurarak, örgüte yardım, fuhşa aracılık etme ile rüşvet suçlarından 6136 sayılı Yasa'ya muhalefet kapsamında 10'u kamu görevlisi olmak üzere toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 26 şüphelinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
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