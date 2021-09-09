Ankara'da orman yangını (1) - Son Dakika

Ankara'da orman yangını

ANKARA'nın Çubuk ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mahmutoğlan Mahallesi Kayadibi mevkisindeki ormanda, öğleden sonra yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki orman işçileri de arazözlerle yangına müdahale etti. Yangının kontrol altın alınması için havadan da helikopterle müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nin yangınla ilgili Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bugün öğleden sonra Çubuk ilçemiz Mahmutoğlan Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmektedir. Yangın kontrol altına alınmak üzeredir" denildi.