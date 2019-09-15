Son Dakika Haberleri: Ankara'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü
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Ankara'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü

9 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ankara'da orman yangını; 10 dönüm alan zarar gördü, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Soğuksu Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.
Öğlen saatlerinde Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı seyir terası bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Soğuksu Milli Parkı'ndaki özel güvenlik çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile çevre ilçelerden çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa ÖZDEMİR/KIZILCAHMAM (Ankara),


Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 04:05 Kaynak: DHA
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