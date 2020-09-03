Ankara'da orman yangını - Son Dakika

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahele ediliyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yıldırımevciler mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, ihbarda bulundu. Bunun üzerine itfaiye araçları ve arazözlerle yangına müdahale edildi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılması üzerine havadan da 2 helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, Ankara Valiliği, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımevciler mahallesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale etmek üzere araç ve personel sevkiyatı yapıldı" denildi.