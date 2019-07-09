Ankara'da ormanlık alan küle döndü
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Ankara'da ormanlık alan küle döndü Gölbaşı'nda Ankara'nın ciğerleri yandıANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5 futbol sahası büyüklüğünde, çam ağaçlarıyla sarılı ormanlık alan yangın sonucu küle döndü.
Ankara Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 Kaynak: İHA
'da ormanlık alan küle döndü
Gölbaşı'nda Ankara'nın ciğerleri yandı
ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 5 futbol sahası büyüklüğünde, çam ağaçlarıyla sarılı ormanlık alan yangın sonucu küle döndü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karşıyaka
Mahallesi Şahinsevin İlkokulu'nun karşısında bulunan 5 futbol sahası genişliğindeki çamlık alan yanarak küle döndü. Yangının çıktığını gören mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ
), Orman Genel Müdürlüğü
, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
, Gölbaşı Belediyesi
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de gelerek destek verdi. Alevler kontrol altına alınırken, kurumlar ortaklaşa soğutma çalışmalarını sürdürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çam ağaçlarıyla sarılı ormanda yaşatan irili ufaklı canlıların telef olduğu öğrenildi. Olay sonrasında yangının çıkma sebebi araştırıldığı bilgisine ulaşıldı.
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