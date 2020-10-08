Ankara'da ormanlık alan yandı - Son Dakika

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 4 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Çavundur Mahallesi Aydos Dağı mevkisindeki ormanlık alanda saat 17.00 sırlarında sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş alana yayıldı. Vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile müdahale ettiği yangın, 4 saat sonunda kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.