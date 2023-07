Ankara'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde de İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurmuştu.

VALİLİK LİSTEYİ YAYIMLADI

Yasakla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ilimiz sınırları içinde ekli listede yer alan milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere ormanlık alanlara girişler 30/09/2023 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı il idaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

19 YERDE GÜN İÇİNDE PİKNİK YAPILABİLECEK

Yasaklı alanlar dışında Ankaralıların gün içinde kontrollü piknik yapacakları milli park, mesire alanları ve tabiat parkları ise şöyle; "Keçiören C Tipi mesire alanı, Kartaltepe Şehit Ormanı, Hacıkadın Şehir Ormanı, Yeşildere B Tipi mesire alanı, Kılıçlar C Tipi mesire alanı, Karakaya C Tipi mesire alanı, Meşelidağ A Tipi mesire alanı, Beynam B Tipi mesire alanı, Hoşebe A Tipi mesire alanı, Soğuksu Milli Parkı, Şahinler Tabiat Parkı, Çamkoru Tabiat Parkı, Aluçdağı Tabiat Parkı, Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, Tekkedağı Tabiat Parkı, Eğriova Tabiat Parkı, Sorgun Tabiat Parkı, Kurtboğazı Barajı ve Mavigöl."