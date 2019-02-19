Son Dakika Haberleri: Ankara'da Osmanlı Dönemine Ait 'Gökküre' Ele Geçirildi

Ankara'da Osmanlı Dönemine Ait 'Gökküre' Ele Geçirildi

1 saat önce

Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildiANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu tespit edilen ve kehanet öğrenmek için kullanıldığı belirtilen 'gökküre' ele geçirildi.

Ankara'da Osmanlı Dönemine Ait 'Gökküre' Ele Geçirildi, System.String[]
Ankara'da Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu tespit edilen ve kehanet öğrenmek için kullanıldığı belirtilen 'gökküre' ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.K.'nın 'gökküre'yi 1 milyon dolara satışa çıkardığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, A.K. isimli şüphelinin evinde sakladığı tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, A.K.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait olduğu belirtilen, üzerinde insan ve hayvan figürleri bulunan ve çeşitli dillerde yazıların yer aldığı 'gökküre' ile 28 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.K.'nın 'gökküre'yi 1 milyon dolara satışa çıkardığı öğrenildi. Şüpheli A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:58 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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