Ankara'da ot yangını korkuttu
1 saat önce
Ankara'da ot yangını korkuttuANKARA'da, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ağaçlandırılan alanda çıkan ot yangını, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:57 Kaynak: DHA
'da ot yangını korkuttu
ANKARA'da, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
tarafından ağaçlandırılan alanda çıkan ot yangını, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında Keçiören
ilçesi Kanuni Mahallesi'nde Merkez Bankası tarafından ağaçlandırılan alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla bölgede bulunan gecekondulara sıçramadan söndürüldü. İki futbol sahası büyüklüğündeki alanda etkili olan yangında yeni büyüyen fidanlardan bazıları da zarar gördü.
Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Savcılık, Yavaş'ın başvurusu üzerine Gökçek hakkında soruşturma başlattı ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum