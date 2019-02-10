Son Dakika Haberleri: Ankara'da, Otele Pompalı Tüfekli Saldırı (2)

Ankara'da, Otele Pompalı Tüfekli Saldırı (2)

13 dakika önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir otele kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ankara'da, Otele Pompalı Tüfekli Saldırı (2), System.String[]
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir otele kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, otelin kapısına duvarlarına ve camlarına saçmalar isabet etti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, bir otelde, işletmenin sahibiyle tartıştı. Otelden çıkan kişi, bir süre sonra yanındaki arkadaşıyla otomobille geri döndü. İşletmenin önünde bekleyen vatandaşlara çekilmeleri uyarısında bulunan kişi, pompalı tüfekle otele rastgele ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, otelin kapısına, camlarına ve duvarlarına isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırgan, arkadaşıyla birlikte kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliği alarak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, saldırgan ve yanındaki arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

'İNSANLAR TEDİRGİN OLDU'

Olay anında otel önünde bulunan Sezer Yücadağ, "2 kişi otomobille buraya geldi. Biri küfür edip ateş etmeye başladı. Daha sonra kaçtı. İnsanlar tedirgin oldu, sağa sola kaçtı. 3 veya 4 el ateş etti. Olaydan bir müddet sonra otelden çıkanlar oldu" dedi.

'SİLAH ÖNCE TUTUKLUK YAPTI'

Görgü tanığı Selçuk Solmaz ise, "Saldırgan, arabadan inip bize 'çekil' dedi ve ateş etti. Ondan sonra arabaya binip gitti. Silah ilk başta tutukluk yaptı, sonra saydırmaya başladı" diye konuştu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:08 Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatandaşlar Doğu Ekspresi Biletlerini Bulamadıklarını Belirterek Şikayet Etti Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı İşten Çıkarılan Adam, Eski Patronunu Pompalı Tüfekle Vurdu! Korku Dolu Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 09:21:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da, Otele Pompalı Tüfekli Saldırı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]